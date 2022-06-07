مواكب الحجاج الأتراك تتجه للديار المقدسة بعد عامين من التوقف

تعتبر رحلة الحج بالنسبة للمسلمين عبادة ذات طابع إيماني وعاطفي عميق، لكن الرحلة الدينية اكتسبت هذا العام أهمية أكبر مع انطلاق الحجاج الأتراك نحو الأراضي المقدسة بعد عامين من الإغلاق.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عودة الحجاج من كافة أنحاء العالم بعد انقطاع دام عامين بسبب القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19، لتبدأ رحلات الحج في تركيا بالإنطلاق اليوم الثلاثاء.

وتجمع الحجاج الأتراك في مطار إسطنبول أكبر مطارات تركيا، ووسط البكاء والعناق قاموا بوداع عائلاتهم وهم يستقلون الطائرات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وبلغ عددهم حوالي 286 حاجاً اجتمعوا في المطار اليوم الثلاثاء لحضور مراسم وداع تقليدية، التي قام موظفو الفرع المحلي لرئاسة الشؤون الدينية بتنظيمها، حيث بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بينما كان مسؤولو الرئاسة الدينية في وداع ضيوف الرحمن.

وبسبب الحصص التي تفرضها المملكة العربية السعودية، تقوم جميع الدول بإرسال عدد معين من الحجاج كل عام، سيؤدي مناسك الحج من تركيا هذا العام 37.770 شخصاً.

ومن المقرر أن تسمح المملكة العربية السعودية لما يصل إلى مليون شخص بالانضمام إلى مناسك الحج هذا العام، ما يوسع بشكل كبير الحدث الرئيسي للمشاركين من خارج المملكة بعد عامين من القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الشهر الماضي، إنه يجب أن يكون الحجاج من داخل المملكة هذا العام دون سن 65 عام، وأن يتم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس المستجد.

كما يُسمح للمشاركين من الخارج هذا العام، بشرط أن يقدموا اختباراً حديثاً لتفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي، مع مراعاة الاحتياطات الصحية.

وحددت المملكة الحج في العام الماضي، وهو أحد الأركان الخمسة الرئيسية للإسلام بـ 60 ألف مشارك محلي، مقارنة بـ 2.5 مليون قبل الوباء في موسم ديني يدر على المملكة حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وفق البيانات الرسمية.