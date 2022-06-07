وزيرة الخارجية الألمانية: تركيا شريك لا يمكن الاستغناء عنه

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا بأنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه.

جاء ذلك في بيان نشرته قبيل جولتها التي تبدأ اليوم وتنتهي في 10 يونيو/حزيران وتشمل باكستان واليونان وتركيا.

وذكرت بيربوك أنّ الملايين في ألمانيا ينبض فيهم قلب مزدوج ألماني وتركي"، وأنّ الزمن الذي كان ينظر فيه لهذا الأمر بأنه مشكلة صار من الماضي.

ووصفت هذا النبض المزدوج في إشارة للمواطنين الألمان من أصل تركي، بأنه "قوة مزدوجة".

وأشارت إلى أنها ستبحث مع المسؤولين الأتراك، القضايا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي ومسألة انضمام السويد وفنلندا وسبل حل ما أسمته "حرب الحبوب المنظمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين" ودور الوساطة التركية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومسائل خلافية مع تركيا لم تسمها.