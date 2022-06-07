القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.06.2022 21:12
IHA (IHA)

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي شويغو، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في أوكرانيا وسوريا، حسب بيان صادر عن الدفاع التركية، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا قضايا ثنائية وإقليمية دفاعية وأمنية، يأتي في مقدمتها أوكرانيا وسوريا.

وأكد أقار على أهمية إعلان وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا بهدف تحسين الحالة الإنسانية الآخذة بالتراجع في الآونة الأخيرة، والحد من سقوط الضحايا، وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد على أن بلاده سترد بالشكل اللازم على الهجمات المتزايدة في شمالي سوريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن تواجد الإرهابيين فيها غير مقبول.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة سابقا بخصوص سوريا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق اعتمد البرلمان الأوروبي التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، وقد انتقادات...
مختارات