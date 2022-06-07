وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي شويغو، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في أوكرانيا وسوريا، حسب بيان صادر عن الدفاع التركية، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا قضايا ثنائية وإقليمية دفاعية وأمنية، يأتي في مقدمتها أوكرانيا وسوريا.

وأكد أقار على أهمية إعلان وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا بهدف تحسين الحالة الإنسانية الآخذة بالتراجع في الآونة الأخيرة، والحد من سقوط الضحايا، وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد على أن بلاده سترد بالشكل اللازم على الهجمات المتزايدة في شمالي سوريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن تواجد الإرهابيين فيها غير مقبول.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة سابقا بخصوص سوريا.