أردوغان يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت المراسم باستقبال أردوغان للرئيس الضيف عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الفنزويلي.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماع ثنائي يتبعه آخر يضم وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان ومادورو في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويعقدان بعده مؤتمرا صحفيا.