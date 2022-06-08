أعداد المسافرين في المطارات التركية تناهز مستويات ما قبل الجائحة

تقترب كثافة المسافرين في المطارات التركية من مستواها قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب وزير النقل والبنية التحتية في البلاد.

وفي بيان له قال عادل قره إسماعيل أوغلو يوم السبت، أن عدد المسافرين جواً قفز حوالي 187% على أساس سنوي في مايو/أيار وحده إلى 15.86 مليون.

وأشار الوزير إلى أن هذا العدد تجاوز الـ57 مليوناً في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، بما في ذلك 28.57 مليون مسافر على الرحلات الداخلية و 28.41 مليوناً على الرحلات الدولية، لكنه لا يزال منخفضاً عن 74.2 مليون مسافر عبروا المطارات التركية من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار عام 2019.

كما زادت حركة المرور على الرحلات الداخلية بنسبة 54.7% والدولية بنسبة 161.4% في الفترة ذاتها مقارنة بالعام الماضي، بزيادة إجمالية قدرها 94.5% بحسب قره إسماعيل أوغلو.

وخدم مطار إسطنبول ذو الهيكل اللامع المصنوع من الزجاج والفولاذ على طول ساحل البحر الأسود، 21.54 مليون مسافر في الأشهر الخمسة الأولى.

وقال وزير النقل التركي أن حركة الركاب التي توقفت تقريباً أثناء الوباء، اقتربت إلى حد كبير من مستوى عام 2019.وأضاف:"وصلنا في الشهر الماضي إلى 93% من حركة الركاب لعام 2019".

وشمل رقم مايو/أيار أكثر من 7.2 مليون مسافر على الرحلات الداخلية، وأكثر من 8.6 مليون على الرحلات الدولية.

وسجلت حركة المرور زيادة بنسبة 134.1% و 253.6% مقارنة بالعام الماضي على التوالي.وأشار قره إسماعيل أوغلو إلى أن حركة الشحن قفزت أيضاً وتجاوزت تلك المسجلة في 2019، لتصل إلى 338.107 أطنان بزيادة تقارب 50% عن العام الماضي.

أما في المدن السياحية التركية فقد خدمت المطارات أكثر من 11.3 مليون مسافر في الأشهر الخمسة الأولى، حيث انتعشت صناعة السفر والسياحة بعد تراجع تفشي المرض.وقال الوزير أن هذا الرقم تصدره مطار أنطاليا بـ 6.3 مليون ومطار إزمير عدنان مندريس بـ 3.23 مليون ومطار موغلا دالامان بـ 817.248 مسافر.

وشدد أيضاً على زيادة الدعم للصناعة، مشيراً إلى الافتتاح الأخير لمطار توكات وريزة-أرتفين، ما رفع العدد الإجمالي للمطارات في تركيا إلى 57 مطاراً.