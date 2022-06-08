"أفس 2022".. وزير الدفاع التركي يلتقي عددا من نظرائه

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، عددا من نظرائه على هامش مناورات "أفس ـ 2022" في ولاية إزمير غربي البلاد.

واستهل أقار لقاءاته باجتماع مع نظيره الكاميروني جوزيف باتي أسومو، وبحث معه التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية، إضافة إلة مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

كما التقى أقار نظيره الرواندي ألبرت موراسيرا، وتناول معه التعاون بين البلدين فيما يخص مسائل أمنية والصناعات الدفاعية.

وكذلك التقى رئيس الوزراء، وزير الدفاع الليبي عبد الحميد الدبيبة، وناقش معه التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

واجتمع أقار أيضا بنظيره القرغيزي بكتيبك بكبولوتوف، وبحث معه المواضيع ذاتها.

وتتواصل مناورات "أفس 2022" في منطقة سفر حصار بولاية إزمير منذ 9 مايو/ أيار الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، في بيان، أنها نظمت معرضا على هامش المناورات تشارك فيه 42 شركة تركية بمنتجاتها الدفاعية.

وتسمح المناورات للدول الـ37 المشاركة بالتعرف إلى قدرات الصناعات الدفاعية التركية من الطائرات المسيرة والمروحيات والسفن الحربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار وغيرها.