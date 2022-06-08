الحكومة التركية تزيل السفن الغارقة من السواحل المحلية

صاغت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، خارطة طريق جديدة لإزالة السفن الغارقة من بحار تركيا.

وقالت الوزارة في بيانها يوم الثلاثاء، إن سواحل البلاد باتت موطناً لمئات من حطام السفن وأن العدد آخذ في الازدياد، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة والتلوث.

وتعتبر حطام السفن خاصة تلك التي تحمل كميات كبيرة من الوقود والبضائع، خطراً على النظام البيئي البحري حيث أشارت الوزارة إلى ضرورة التحقيق فيما إذا كان حطام السفن في بحر مرمرة يسبب تلوثاً معدنياً من خلال تسرب الوقود إلى المياه، الأمر الذي من شأنه التسبب بعودة الصمغ البحري الذي أثر على السواحل العام الماضي.

وتم إرسال مشروع قانون بشأن هذه القضية إلى غرف التجارة البحرية في جميع أنحاء البلاد، بهدف تلقي اقتراحاتهم بشأن سلسلة من الإجراءات لإزالة حطام السفن التي لا يمكن نقلها إلى المركز الرئيسي لتكسير السفن في تركيا والواقع في ولاية إزمير.

وإلى جانب حطام السفن، يغطي مشروع القانون إزالة السفن نصف الغارقة التي لا يمكن إزالتها من موقعها الحالي لأسباب لوجستية، وسيتم بموجب اللائحة، تفكيك السفن في موقع آمن بعد موافقة الوزارة على طلب إزالتها وموافقة خبراء من الجامعات المحلية أيضاً. كما ينص مشروع القانون على وجوب حماية البيئة بشكل صحيح أثناء عملية التفكيك.