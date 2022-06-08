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الرئيس الفنزويلي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.06.2022 15:26
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأناضول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الأناضول)

أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووضح مادورو إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت.

ودوّن على دفتر الشرف للضريح: "أقف باحترام أمام مصطفى كمال أتاتورك الذي أسس هذا الوطن العظيم لأقدم تحياتي".

ورافق مادورو في زيارته للضريح من الجانب التركي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.

ومن المنتظر أن يجتمع مادورو مع أردوغان في وقت لاحق اليوم.

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