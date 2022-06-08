تركيا ترحل 34 ألفا و112 مهاجرا غير نظامي منذ مطلع 2022

رحّلت السلطات التركية 34 ألفا و112 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، أن الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

ولفت البيان إلى أن عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات إنفاذ القانون مستمرة بأقصى سرعة.

وبين أنه يتم إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم عبر رحلات الطيران العارض (تشارتر) والرحلات المجدولة.

وأوضح أنه جرى ترحيل 630 أفغانيا إلى بلادهم عبر رحلتي طيران شارتر من ولايتي إسطنبول وأغدير أمس الثلاثاء.

ولفت إلى استمرار إجراءات ترحيل 3 آلاف و388 مهاجرا أفغانيا غير نظامي.

وأضاف أنه تم ترحيل 18 ألفا و256 أفغانيا إلى بلادهم منذ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى استمرار معاملات 24 ألفا و344 أجنبيا من 89 جنسية في مراكز الترحيل ووحدات إنفاذ القانون تمهيدا لترحيلهم.