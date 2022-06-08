تشاوش أوغلو: الجميع يقر بمشروعية مخاوفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن "الجميع موافق على أن مخاوف تركيا الأمنية مشروعة حول طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا، الأربعاء، بعد لقائهما بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وشدد تشاوش أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد مخاوف تركيا التي يؤكد الجميع وجوب تبديدها.

وفي رده على سؤال حول استمرار تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي لمظاهراته وترويجه لنفسه في العواصم الأوروبية على عملية انضمام السويد وفنلندا للحلف، قال تشاوش أوغلو: "لا نعتقد أنها صدفة أن يزيد تنظيم 'بي كي كي/ واي بي جي' مظاهراته في البلدان الأوروبية بهذه المرحلة".

ولفت إلى أن الجميع وحلفاء الناتو يعلمون مسوغات موقف تركيا طلب البلدين الانضمام للناتو، مبينًا أن بلاده أظهرت بالأدلة الدعم المقدم للإرهاب في البلدين.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه بحث هذه المسألة مع نظيره الهولندي، مضيفًا: "الجميع موافق على أن مخاوفنا مشروعة، ويقولون بضرورة تبديدها، لذا يجب اتخاذ خطوات ملموسة بخصوص تبديد هذه المخاوف".

وتطرق تشاوش أوغلو إلى مقترح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ دعوة وزراء خارجية تركيا والسويد وفنلندا، مستدركًا بالقول: "أولًا نريد أن نرى رد البلدين على الوثيقة المكتوبة التي قدمناها لهم (خلال زيارة وفدي البلدين إلى أنقرة) وبعدها اعتقد أن المحادثات ستركز على الخروج بنتيجة".

وأشار إلى أن حجم التجارة مع هولندا ارتفع إلى 11 مليار دولار، معربًا عن ثقته بإمكانية رفع الرقم إلى 15 مليار وثم 20 مليار دولار.

كما لفت إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة للبلدين زادت ووصلت إلى 50 مليار دولار.

وأضاف: "تستثمر هولندا في تركيا نحو 27 مليار دولار، بينما تبلغ استثمارات تركيا في هولندا قرابة 17 مليار دولار، لذلك نريد عقد اجتماع لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية من أجل تطوير هذا التعاون الاقتصادي".

وذكر تشاوش أوغلو أن عدد السياح الهولنديين القادمين إلى تركيا سجل زيارة عقب وباء كورونا، قائلًا: "سنكون سعداء لاستضافة مليون سائح هولندي هذا العام".

وشدد أنه بحث مع نظيره الهولندي علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والجاليتين الهولندية والتركية، ومكافحة الإرهاب والطاقة والمناخ.

وأردف: "أريد التأكيد مجددًا أننا ملزمون بدعم أمن بعضنا البعض كحلفاء في الناتو، ونريد رفع العوائق بخصوص الصناعات الدفاعية وزيادة التعاون، وتعزيز مكافحتنا للإرهاب".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح تشاوش أوغلو أنه بحث مع هوكسترا بالتفصيل التطورات، مؤكدًا رغبة أنقرة بالعودة بأسرع وقت إلى طاولة الحوار، ورفع المعوقات الأمنية والتقنية أمام تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا.

وقال: "العالم الآن أمام أزمة غذائية".