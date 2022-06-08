سياسي إيطالي: أراقب الوساطة التركية في حرب أوكرانيا "بعين الحسد"

صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، أنه يراقب دور الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية "بعين الحسد".

وقال سالفيني في تصريح صحفي الثلاثاء: "أتفق من وجهة نظر معينة مع عمل الحكومة التركية في مبادراتها للحوار والوساطة، وأراقب عملها ببعض من الحسد".

وأضاف أنه يعتقد أن الدول الأوروبية ستعود للحوار بشأن الحرب في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن تلعب إيطاليا وفرنسا وألمانيا أيضا دور الوساطة.

وذكر السياسي الإيطالي أن إمدادات الحبوب في إفريقيا باتت في وضع ينذر بالخطر.

وتقود تركيا دور الوساطة لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن أنشطة دبلوماسية مكثفة من أجل تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق الدولية، في مسعى للحيلولة دون نشوب أزمة غذائية عالمية.