لافروف: نولي أهمية كبيرة لجهود أصدقائنا الأتراك الرامية إلى فتح ممر في البحر الأسود

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تولي أهمية كبيرة للجهود التركية الرامية إلى فتح ممر في البحر الأسود.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولو تشاوش أوغلو في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وقال لافروف: "الجيشان الروسي والتركي يناقشان مسألة إزالة الألغام في الصادرات الأوكرانية لفتح الطريق أمام صادرات الحبوب".

كما أعرب وزير الخارجية الروسي، عن استعداد بلاده لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية، وعن جاهزيتها للقيام بذلك مع تركيا.

ولفت لافروف إلى أنه إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لإزالة الألغام فنحن جاهزون أيضا لفتح ممر في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وأشار إلى أن الرأي العام يعرف جيدا أهداف العمليات العسكرية الروسية، وأن بلاده ستحقق هذه الأهداف.

على صعيد آخر، قال لافروف إن الولايات المتحدة ترعى عدة تنظيمات في سوريا بشكل غير قانوني.

وأكد أن بلاده نأخذ بالحسبان قلق أصدقائها الأتراك حيال التهديدات التي تشكلها القوى الأجنبية على حدودهم.