مادورو يشيد بإمكانيات تركيا وبالدور الكبير الذي تلعبه على الساحة السياسية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن لتركيا إمكانيات كبيرة وتلعب دورًا هامًا للغاية في السياسة العالمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار مادورو إلى أن تركيا تمتلك إمكانات كبيرة في أوروبا وآسيا وبين أبرز الاقتصادات في العالم.

وقال: "نريد إحلال السلام في العالم وإرساء القانون الدولي، ويجب أن يكون العالم متعاونا، وعالم الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، وتركيا تمثل نموذجا بالنسبة لنا في هذا الصدد، وتلعب دورًا هامًا للغاية من الناحية الجيوسياسية".

ولفت مادورو إلى أن فنزويلا صوتها قوي في منطقتها، مضيفًا: "بدأت فنزويلا الآن في طور التعافي".

وتابع: "تعرض بلدنا لكل التهديدات والعقوبات والصدمات، ولكن الآن بدأ بالنهوض والانطلاق، هذه بالنسبة لنا الآن عملية تعافٍ، ونحن بلد متواضع إلا أننا نمتلك ميزة هامة وهي أننا البلد الأول في النفط".

وتطرق مادورو إلى التعاون بين تركيا وفنزويلا، قائلًا: "تعاوننا مع تركيا هو تعاون سلام وصداقة، ونأخذ منه نتائج إيجابية".

وأردف: "وفي هذا الإطار، يولد عالم جديد، ولن يمنعه أحد، ولا مكان للهيمنة بعد الآن".