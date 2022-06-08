مدرعة "يوروك" التركية تستعد لدخول أسواق 3 بلدان جديدة

كشفت شركة "نورول" التركية لتصنيع المدرعات، عن اعتزامها تصدير مدرعتها "يوروك" رباعية الدفع إلى 3 بلدان جديدة، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك على لسان نائب مديرها العام، أنيل كارل، على هامش مناورات "أفس 2022" التي يجريها الجيش التركي في ولاية إزمير غربي البلاد حتى 9 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال "كارل" إنه بجانب المسؤولين والعسكريين الأتراك، يحضر مناورات "أفس 2022" وزراء دفاع وعسكريون من 40 دولة ويتجولون في القسم المخصص لعرض منتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وأضاف أنهم أجروا على هامش المناورات، مباحثات حول تصدير مدرعات شركته.

وأشار إلى وجود تعاقدات بين "نورول" و20 دولة حول العالم، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد توقيع عقود جديدة في هذا الإطار.

وأكد أنه اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، ستدخل مدرعة "يوروك" أسواق 3 بلدان جديدة، دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن الصفقة وأسماء البلدان.