مسيرات "كاميكازي كارجي" التركية الجديدة تظهر لأول مرة في مناورات بحر إيجة

عُرضت المسيرة التركية الجديدة "كارجي كاميكازي" التي طورتها صناعة الدفاع التركية لأول مرة كجزء من التدريبات العسكرية الميدانية التي يرمز لها بـ "EFES-2022"، وهي واحدة من أكبر التدريبات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية والتي تجري في منطقة "سيفيري حصار" غرب إزمير بمشاركة عناصر من الدول الصديقة والحليفة.

وتعرض شركة صناعة الدفاع المحلية Lentatek في نطاق التمرين، الطائرات بدون طيار التي طورتها بالموارد المحلية والوطنية، ومنها مشروع المسيرة "كارجي" الذي طورته بدعم من مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.

ويمكن للمسيرة الجديدة حجب وتدمير رادارات أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة للعدو وأنظمة أسلحة أرض - جو حيث تم تطوير وإنتاج الأنظمة الأرضية والملاحة ونظام التحكم الآلي في الطيران محلياً، وكذلك برامج النظام.

ويتم تنفيذ مشروع "كارجي" تحت قيادة Lentatek بالتعاون مع شركات صناعة الدفاع الرائدة الأخرى، وهي شركة أسيلسان ومؤسسة الصناعات الجوية التركية ومعهد توبيتاك لأبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية.

وتحمل المسيرة الجديدة محرك PG50 الذي طورته مؤسسة الصناعات الجوية التركية المنتجة للمحركات التابعة لشركة صناعة المحركات توساش.وتجبر مسيرة "كارجي" رادارات الدفاع الجوي على البقاء سلبية من خلال التنقل في المجال الجوي للعدو لفترة طويلة وهي قادرة على العثور على هدفها وتدميره بنجاح باستخدام نظام البحث عن الترددات الراديوية والتدمير.

ومن المتوقع أن تحل الطائرة بدون طيار التركية "كاميكازي" محل "هاربي" الإسرائيلية الصنع الموجودة بالفعل في مخزون القوات المسلحة التركية، والمصممة لمهاجمة أنظمة الرادار وحجب الدفاعات الجوية للعدو، والتي تحمل رأساً حربياً شديد الانفجار.يذكر أن نماذج "هاربي" إسرائيلية الصنع تم بيعها إلى العديد من البلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتركيا والهند والصين.