أردوغان محذراً اليونان: تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعيا إياها للتخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في فعاليات "يوم المراقب المميز" التي تقام في إطار مناورات "أفس-2022" بولاية إزمير غربي البلاد.

وقال أردوغان: "نحذر اليونان كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم".

ودعا اليونان إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

وأضاف: "تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها".