أرن الحصار 15.. ضبط أسلحة ومخدرات في أوكار بي كي كي في ولاية ديار بكر

ع انطلاق اليوم الأول من عملية "أرن الحصار 15" في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، ضبطت قوات الأمن التركية كميات كبيرة من المخدرات إضافة إلى أسلحة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، الخميس، أنها أطلقت العملية الجديدة لمكافحة المخدرات والقضاء على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في المنطقة.

وأشارت إلى مشاركة 1165 عنصرا من الجندرمة وقوات الأمن و75 فريقا عملياتيا في "أرن الحصار 15".

وأكدت وزارة الداخلية رصد 136 موقعا مخفيا في ريف الولاية خلال اليوم الأول من العملية.

وأوضحت أن عمليات البحث والتفتيش في المواقع المذكورة أسفرت عن ضبط 3 أسلحة كلاشينكوف و20 كيلوغراما من مادة الأمونيوم المستخدمة في صناعة المتفجرات.

ولفتت أيضا إلى ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من مادة الحشيش إلى جانب كميات كبيرة من جذور القنب.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

و"بي كي كي PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.