التشيك.. تشاوش أوغلو يصل العاصمة براغ

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عاصمة التشيك، براغ، للمشاركة في المنتدى السياسي الآسيوي الأوروبي بنسخته الرابعة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان الخميس، أن السفير التركي أغمان باغيش ومسؤولين آخرين ومواطنين وطلاب أتراك، كانوا في استقبال تشاوش أوغلو.

وأوضح أن تشاوش أوغلو وصل براغ لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وللمشاركة في المنتدى المذكور.

ومن المتوقع أن يبحث تشاوش أوغلو مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي العلاقات الثنائية، وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، وقضايا إقليمية ودولية.

وفي تغريدة على تويتر، قال تشاوش أوغلو: "استقبالي من قبل طلابنا الذين يدرسون في براغ وتشيكيا كان مفاجأة سارة".