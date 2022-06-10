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التشيك.. تشاوش أوغلو يصل العاصمة براغ

وكالة الأناضول للأنباء
براغ
نشر في 10.06.2022 12:06
وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو مع الطلاب الأتراك في براغ الأناضول وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو مع الطلاب الأتراك في براغ (الأناضول)

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عاصمة التشيك، براغ، للمشاركة في المنتدى السياسي الآسيوي الأوروبي بنسخته الرابعة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان الخميس، أن السفير التركي أغمان باغيش ومسؤولين آخرين ومواطنين وطلاب أتراك، كانوا في استقبال تشاوش أوغلو.

وأوضح أن تشاوش أوغلو وصل براغ لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وللمشاركة في المنتدى المذكور.

ومن المتوقع أن يبحث تشاوش أوغلو مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي العلاقات الثنائية، وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، وقضايا إقليمية ودولية.

وفي تغريدة على تويتر، قال تشاوش أوغلو: "استقبالي من قبل طلابنا الذين يدرسون في براغ وتشيكيا كان مفاجأة سارة".

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