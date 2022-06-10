القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

السويد: هدفنا معالجة تحفظات تركيا حيال عضويتنا بالناتو

وكالة الأناضول للأنباء
ستوكهولم
نشر في 10.06.2022 14:36
وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي IHA وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي (IHA)

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن هدف بلادها هو المضي قدمًا في نهج بناء فيما يتعلق بمعالجة تحفظات تركيا حيال عضوية ستوكهولم بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الجمعة، خلال عرضها بيانا حول سياستها الخارجية أمام أعضاء البرلمان السويدي.

وأوضحت ليندي أن عضوية السويد في الناتو ستساهم أيضا في تعزيز أمن تركيا.

وأضافت قائلة: "سوف نتعاون في مكافحة الإرهاب مع الجهات التي تتبنى أفكارا مماثلة، وفي هذا السياق أود التأكيد على أن السويد تدين الإرهاب وستصدر قانون جديدا حول مكافحة التنظيمات الإرهابية يوم 1 يوليو/ تموز القادم".

وسبق أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق توثق شواهد قبور في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، تجنيد تنظيم...
مختارات