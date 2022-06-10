السويد: هدفنا معالجة تحفظات تركيا حيال عضويتنا بالناتو

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن هدف بلادها هو المضي قدمًا في نهج بناء فيما يتعلق بمعالجة تحفظات تركيا حيال عضوية ستوكهولم بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الجمعة، خلال عرضها بيانا حول سياستها الخارجية أمام أعضاء البرلمان السويدي.

وأوضحت ليندي أن عضوية السويد في الناتو ستساهم أيضا في تعزيز أمن تركيا.

وأضافت قائلة: "سوف نتعاون في مكافحة الإرهاب مع الجهات التي تتبنى أفكارا مماثلة، وفي هذا السياق أود التأكيد على أن السويد تدين الإرهاب وستصدر قانون جديدا حول مكافحة التنظيمات الإرهابية يوم 1 يوليو/ تموز القادم".

وسبق أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.