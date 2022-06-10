القمر الصناعي التركي "تورك سات 5B" يبدأ خدماته الأسبوع المقبل

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي يوم الخميس، أن قمر الاتصالات التركي الذي أطلق إلى الفضاء قبل نحو نصف عام، سيدخل الخدمة الأسبوع المقبل.

وتم إطلاق "تورك سات 5B" في ديسمبر/كانون الأول على متن صاروخ "فالكون 9" من مجمع "سبيس لنش 40" في كيب كانافيرال في فلوريدا.

واُطلق القمر الصناعي في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض، حيث سيستخدم دافعات كهربائية على متنه للوصول إلى 42 درجة شرقاً لتوفير خدمات عالية في جميع أوروبا وأفريقيا.

ووقعت تركيا اتفاقية مع شركة الطيران العالمية "إير باص" عام 2017 لإنتاج المركبات المدارية "تورك سات 5B" و "تورك سات 5A" والتي تم إرسال الأخير منها إلى الفضاء في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ووصل القمر الصناعي إلى وجهته في 17 مايو/أيار وخضع لاختبارات أداء واختبارات مدار ناجحة، بحسب وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، الذي صرح في اجتماع في العاصمة أنقرة، أن "تورك سات 5B" سيبدأ خدمته على الإنترنت في 14 يونيو/حزيران من خلال حفل يحضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار الوزير إلى أن القمر الصناعي سيغطي مساحة واسعة تشمل الشرق الأوسط بأكمله والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وأجزاء من إفريقيا وكذلك الدول المجاورة.

وقال مسؤولون إن القمر الصناعي سيكون له قدرة حمولة فعالة تتجاوز جميع الأقمار الصناعية حتى الآن، وسيعزز قدرة الاتصالات التركية بمقدار 15 ضعفاً.

كما سيعمل "تورك سات 5B" على زيادة عدد أقمار الاتصالات النشطة في تركيا إلى 5 أقمار، وإجمالي عدد الأقمار الصناعية إلى 8.في هذه الأثناء يستمر إنتاج القمر الصناعي المحلي "تورك سات 6A" في أنقرة، حيث يتم التجميع إجراء الاختبارات، ومن المقرر إرساله إلى الفضاء عام 2023.

ويقول المسؤولون إن القمر الصناعي للاتصالات الذي دخل الخدمة في يونيو/حزيران من العام الماضي، من شأنه أن يساعد في تأمين الحقوق المدارية لتركيا وسيستمر لمدة 35 عاماً.ويقع "تورك سات 5A" في فتحة مدارية تركية غير مستخدمة عند 31 درجة شرقاً، ويقدم خدمات البث إلى مناطق جغرافية واسعة تغطي أوروبا والشرق الأوسط ومناطق كبيرة من إفريقيا بالإضافة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود.