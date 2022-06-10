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تركيا: نتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن المروحية المفقودة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.06.2022 13:03
متحدث وزارة الخارجية طانجو بيلغيتش الأناضول متحدث وزارة الخارجية طانجو بيلغيتش (الأناضول)

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، أنها تتواصل مع نظيرتها الإيطالية بشأن المروحية المفقودة التي كان على متنها 7 أشخاص بينهم 4 أتراك.

وقال متحدث وزارة الخارجية طانجو بيلغيتش، في بيان، إن التواصل مع السلطات الإيطالية يتم عبر السفارة التركية في روما والقنصلية العامة بمدينة ميلانو.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ الإيطالية تواصل عمليات البحث عن المروحية التي فُقدت أمس الخميس، بعد خروجها عن نظام الرادار بين منطقتي توسكانا وإميليا.

وأكد أن الخارجية التركية ستزوّد الرأي العام في البلاد بكل جديد يتعلق بالمروحية المفقودة.

والخميس، قالت وكالة "ANSA" الإيطالية، إن مروحية خاصة تقل 7 أشخاص، فُقدت بين منطقتي توسكانا وإميليا.

وأوضحت أن المروحية من طراز "أجوستا كوالا AW119" أقلعت من مطار كابانورى تاسينيانو فى مدينة لوكا، في ساعات الصباح.

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