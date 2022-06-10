تركيا: واثقون من دعم التشيك بمفاوضات انضمامنا للاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن ثقته في دعم تشيكيا لبلاده في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب تسلمها رئاسة الدورة المقبلة للتكتل.

جاء ذلك في مقالة نشرها تشاوش أوغلو، الجمعة، في صحيفة "ليدوف نوفيني" التشيكية حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن علاقاتهما الدبلوماسية تأسست عام 1924.

وأوضح أن المنطقة واجهت تحديات كبيرة عقب الحرب الباردة، مؤكدا أنه لا بد من علاقات تركية تشيكية متقدمة لمواجهة الصعوبات بصفتهما بلدين حليفين في الناتو.

وشدد على ضرورة التعاون بين البلدين في ملفات عالمية مثل جائحة كورونا، وإقليمية مثل سوريا وأوكرانيا.

وأفاد أن تركيا بذلت جهودا كبيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي في أوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب، مبينا أنها تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة.

ولفت إلى احتمال استمرار الحرب لفترة طويلة، الأمر الذي قد يسفر عن تبعات أمنية سلبية على أوروبا والعالم.

وشدد في هذا الصدد على أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية في سبيل التوصل لسلام دائم وعادل يقوم على احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها.

وأردف أن تركيا وتشيكيا تمتلكان الإرادة السياسية اللازمة من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.