"واي بي جي" الإرهابي ينقل 500 معتقل من منبج إلى الرقة والحسكة

نقل تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، حوالي 500 معتقل لديه من سجونه في مدينة منبج السورية، إلى محافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي البلاد.

وأفادت مصادر محلية في منبج، الجمعة، أن التنظيم الإرهابي يعتقل نحو 3 ـ 4 آلاف شخص في 3 سجون بالمدينة.

وأوضحت المصادر، أن أغلب المعتقلين من مقاتلي المعارضة السورية، ونظام بشار الأسد، ومعارضين سياسيين.

وأضافت أن التنظيم اختار نحو 500 معتقل ونقلهم مساء الأربعاء إلى سجونه في الرقة والحسكة.

وأشارت إلى أن التنظيم يحتفظ بالقسم الأكبر من معتقلي "داعش" الإرهابي في سجونه بالحسكة.