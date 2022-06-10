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وكالة الأناضول تحصل على مشاهد توثق مقتل تركي على يد الشرطة الفرنسية

وكالة الأناضول للأنباء
باريس
نشر في 10.06.2022 16:09
جانب من اعتداء الشرطة الفرنسية على المواطن التركي آلأناضول جانب من اعتداء الشرطة الفرنسية على المواطن التركي (آلأناضول)

حصلت وكالة الأناضول على مشاهد توثق وفاة المواطن ميرتر كسكين من أصول تركية، في سجن فرنسي نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت كسكين البالغ من العمر 35 عامًا في يناير/ كانون الثاني عام 2021 بمدينة سيليستات شرقي فرنسا بسبب العنف الأسري.

ويظهر في المشاهد كيفية ضغط الشرطة الفرنسية على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض، ومفارقته الحياة نتيجة انقطاع أنفاسه.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة كسكين، أن الأخير مات بسبب ضيق التنفس، وأنه لم يكن هناك أي أثر على جسده يدل على أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

كما أفاد التقرير بأن كسكين أصيب برضوض في رأسه ورقبته وذراعيه، وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

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