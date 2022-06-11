أردوغان: اليونان طلبت من دول عدم المشاركة في مناورات "أفس 2022"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن 37 دولة شاركت في مناورات "أفس – 2022" رغم مطالبة اليونان أكثر من نصف تلك الدول عدم المشاركة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال فعالية محلية بالجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان أن الدول المشاركة في المناورات المذكورة لم تصغِ لليونان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

وأفاد أن اليونان عقدت اجتماعات داخلية بالتزامن مع المناورات، وقررت خلالها "إعادة النظر في العلاقات مع تركيا وتأجيل سداد الديون إلى حين تجاوز هذه الفترة المضطربة".

ولفت إلى أن تلك المناورات كانت خطوة جيدة لإيصال الرسائل المطلوبة للجهات المعنية، مؤكدا أن تركيا ستواصل في طريقها بخطى ثابتة.