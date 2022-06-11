تركيا.. بيرقدار ينشر صورا جديدة للمقاتلة المسيرة المحلية

كشف المهندس سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، صوراً جديدة للمقاتلة المسيرة المحلية.

وقال سلجوق في تغريدة على حسابه في تويتر، الجمعة: "أول صورة لبيرقدار قيزيل إلما بعد طلائها، رفقة الجنرال إنغين صايغن والعم عمر والرئيس كوسه أوغلو".

وكان بيرقدار قد أسدال الستار مطلع مارس/ آذار الجاري، عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، ونشر حينها صوراً لهيكلها بدون أجنحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار إن الشركة تهدف لتنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.