تشاوش أوغلو يفتتح مهرجان براغ للثقافة التركية وفن الطبخ

افتتح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، مهرجان براغ للثقافة التركية وفن الطبخ في التشيك.

وأقيمت الفعالية في مدينة بيرون التشيكية حيث تم تقديم نكهات المطبخ التركي للمشاركين.

وحضر المهرجان الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس والعديد من الضيوف الأتراك والأجانب.

وتنظم السفارة التركية في براغ للسنة الثانية على التوالي المهرجان التركي، بهدف تعريف مواطني البلاد بالثقافة التركية وفنون المطبخ التركي.

ويمثل الطعام التركي العنصر الأساسي في احتفالات هذا العام التي تبدأ يوم السبت في بيرون، وهي بلدة تقع في منطقة بوهيميا الوسطى في جمهورية التشيك.

وفي حديثه مع شبكة سي إن إن الإخبارية قال إيجمان باغيش سفير تركيا في براغ، إن الأنشطة الاحتفالية ستقام في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن حلوى الكولاج أو القهوة التركية أو الشاورما التركية المسماة دونير كباب ليست سوى بعض عناصر فن الطهي التركي التي لطالما ترسخت في جمهورية التشيك.

ويعكس المهرجان السنوي الذي تنظمه السفارة التركية في براغ، الترابط الممتد عبر قرون طويلة بين الثقافة التركية والتشيكية.

وقد تصدرت القهوة التركية موضوع المهرجان العام الماضي، بينما يركز المنظمون هذا العام على المطبخ التركي وفنون الطهي.

وأضاف السفير باغيش:"سيكون حدثاً رياضياً وثقافياً ودياً يهدف للترويج لتركيا، كما سيتم خلاله التعريف بالكثير من الطعام التركي وخصوصاً أن عدداً من رجال الأعمال والفنانين والسياسيين التشيكيين والأتراك تمت دعوتهم إلى بطولة الغولف".