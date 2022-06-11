صربيا تكمل الاستعدادات لرفع تأشيرة السفر مع تركيا

أعلنت صربيا يوم الخميس أنها أكملت الاستعدادات لرفع متطلبات الحصول على تأشيرة للسفر مع تركيا.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الصربية، أن اتفاقاً متوقعاً بين بلغراد وأنقرة سيمكن مواطني البلدين من عبور حدود الدولة ببطاقة هوية بيومترية، بهدف تحسين وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.

وأضاف البيان أن الإجراء سيسهل أيضاً عدداً كبيراً من الزيارات السياحية المتبادلة.

وفي حديث له مع وسائل إعلام محلية حول تطوير العلاقات الثنائية، قال هامي أكسوي سفير تركيا في صربيا، إنه عقب تحرك الحكومة الصربية، سيوقع الجانبان في أقرب وقت بروتوكولاً للسماح بالتنقل لمواطني الدولتين بدون تأشيرة، حيث اعتاد السياح ورجال الأعمال السفر بشكل متكرر بين البلدين نتيجة للعلاقات الثنائية الودية التي تتمتع بها تركيا وصربيا.

ومؤخراً أطلقت شركة "أناضولو جيت" التركية رحلاتها من أنقرة إلى العاصمة الصربية بلغراد، بينما زادت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها من إسطنبول إلى مدينة البلقان لـ 3 رحلات يومياً.

يذكر أن صربيا وتركيا وقعتا العديد من الاتفاقيات بينهما لمواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، من الدفاع إلى الاقتصاد. كما أكدت بلغراد من جديد عزمها على شراء طائرات تركية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" القتالية.