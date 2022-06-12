أردوغان: حاسبنا ونحاسب من يختطفون أطفالنا إلى شمال العراق

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا حاسبت وتحاسب الإرهابيين الذين اختطفوا الأطفال من أمهاتهم في ديار بكر واقتادوهم إلى شمالي العراق ليكونوا حطباً لإرهابهم.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان في افتتاح سلسلة مشاريع خدمية وتنموية بولاية وان شرقي تركيا، السبت.

وقال أردوغان: "نحاسب وسنواصل محاسبة من اختطفوا أطفال أمهات ديار بكر الذين تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما إلى قنديل (شمالي العراق)، على فعلهم هذا. وبدأنا استعادة هؤلاء الأطفال تدريجيا".

وأضاف: "بينما يقتاد أحدهم أبناءكم إلى الجبال (معسكرات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي) ويبني بدمائهم مستقبلًا مزدهرًا لأطفالهم، نبذل نحن جهودا لبناء مستقبل جيد لهم".

وتساءل أردوغان: "هل قام الغرب ومن يتحدثون عن الديمقراطية ولو مرة واحدة بزيارة أمهات ديار ربكر؟ لم يفعلوا ذلك، لماذا؟" مشيرا إلى أنّ غاياتهم تختلف عن حقيقة معاناة أمهات ديار بكر.

ومن أكثر من ألف يوم يتواصل اعتصام الأمهات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى "بي كي كي" الإرهابي.

وأطلق اسم "أمهات ديار بكر" على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاما في ولاية ديار بكر، يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقا.

وبخصوص المشاريع التي تنفذها الحكومة في وان، قال أردوغان نواصل العمل على زيادة عدد الشواطئ ذات الراية الزرقاء حول بحيرة وان.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت في وان مشاريع واستثمارات بقيمة 38 مليار ليرة تركية (نحو 2.3 مليار دولار) خلال آخر 20 عاما.

وتابع: "لدينا 8 مشاريع لبناء حدائق الشعب في وان مدينة السياحة والنقل والخدمات اللوجستية ".