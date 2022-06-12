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استشهاد جنديين تركيين في اشتباكات مع الإرهابيين شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.06.2022 12:30
الأعلام الوطنية في مسقط رأس أحد الشهداء الاناضول الأعلام الوطنية في مسقط رأس أحد الشهداء (الاناضول)

استشهد عسكريين اثنين وأصيب اثنين آخرين في اشتباكات مع الإرهابيين، في إطار عملية "المخلب -القفل" الجارية شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت في بيان اليوم، أن الرقيب عمر يلدريم والعريف محمد علي تشاب، استشهدا في اشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة عملية "المخلب-القفل".

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي الشهيدين والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للعسكريين المصابين.

وكانت الوزارة أعلنت السبت استشهاد عسكريين اثنين في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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