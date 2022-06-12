قوات الأمن التركية تشن عملية أرن الحصار-16 ضد إرهابيي بي كي كي

بدأت قوات الأمن التركية عملية "أرن الحصار-16" ضد إرهابيي بي كي كي PKK في ولاية موش شرقي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الداخلية التركية، الأحد، أنه يشارك في العملية 578 عنصرا، من القوات الخاصة في الدرك والشرطة.

وشدد البيان على أنّ العملية تأتي في إطار عمليات "أرن- الحصار" التي تهدف إلى القضاء على وجود الإرهابيين داخل تركيا.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي، في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

و"بي كي كي PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.