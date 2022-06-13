أردوغان: حصة تركيا بالصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 بالمئة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، وأن حصتها ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة الإثنين، خلال الاجتماع 29 للجمعية العامة لجمعية المصدرين الأتراك (TİM)، بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن صادرات بلاده ارتفعت من 225 مليار دولار في العام الماضي، إلى 243 مليار دولار في مايو من العام الحالي 2022.

وأضاف أن حصة تركيا في الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 بالمئة، مشددا على عزم بلاده رفع تلك النسبة إلى مستويات أكثر شهريا.

وذكر أن الصادرات التركية باتت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم، لافتا أن ذلك يعد مؤشرا على الخطوات الحازمة التي تتمثل في زيادة تنمية تركيا على زيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار.