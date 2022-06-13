أردوغان يعلن بدء ضخ غاز البحر الأسود مطلع عام 2023

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ ضخ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود بدءً من الربع الأول مع عام 2023.

جاء ذلك في كلمة، الإثنين، في حفل إنزال أول أنبوب بالبحر الأسود لنقل الغاز الطبيعي.

وأشار أردوغان إلى أن حقل صقاريا للغاز في البحر الأسود سيصل إلى ذروة إنتاجه عام 2026.

وأكد أن تركيا ترى الطاقة مفتاحاً للتعاون الإقليمي وليس مجالا للتوتر والصراع.

وأكد الرئيس التركي أنه سيتم تجاوز عتبة نفسية مهمة باستخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود في المنازل اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.

وأعلن أن سفينة التنقيب الرابعة لتركيا ستحمل اسم "عبد الحميد خان"، مشددًا على أهمية كشف الغاز الطبيعي في البحر الأسود بإمكانات محلية.

ولفت أردوغان إلى أن سفينتي التنقيب ياووز والقانوني توجهتا إلى البحر الأسود بعد كشف سفينة الفاتح للغاز الطبيعي.

وأوضح أن تركيا بدأت في استلام شحنات معدات خاصة عقب الانتهاء من مسح قاع البحر، مبينًا أن العمل مستمر بسرعة في بناء المنشأة الخاصة بالغاز الطبيعي التي وضعوا حجر أساسها العام الماضي.

كما بيّن أن سفينة ياووز قامت بتركيب صمامات على رأس البئر وأخرى ذكية داخليه لقياس تدفق الغاز في الآبار المحفورة، مضيفًا: "الأسبوع الماضي وصلت تركيا السفينة التي ستقوم بتركيب الأنابيب في الجزء البحري الضحل، واليوم تنزل أول أنبوب في البحر، وعقبها نجري أول عملية لحام، وإن شاء الله سنقوم بأول عملية لحام في الجزء العميق من البحر الشهر المقبل".

كما أكد أن العمل سيبدأ على خط أنابيب بطول 211 كيلومترا في البحر لنقل الغاز بالتزامن مع مد الأنابيب في المياه العميقة بالبحر.

وشدد أنهم يهدفون إلى استخراج 40 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر 40 بئرا سيتم حفرها في الحقل المكتشف بالبحر الأسود.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.