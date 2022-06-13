أنقرة: أي مفاوضات بقبرص يجب أن تكون "بين دولتين وليس مجتمعين"

صرح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أنه في حال أي مفاوضات بين جانبي جزيرة قبرص، فيجب أن تكون "بين دولتين لا بين مجتمعين"، مشددا على ضرورة المساواة بين الطرفين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، في العاصمة لفكوشا.

وأوضح تشاوش أوغلو، أن تدابير بناء الثقة بين شطري الجزيرة التي طرحها زعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، لم تأت بجديد وتهدف إلى تمييع العملية التفاوضية.

وأكد أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لديهما موقف مشترك تجاه المشكلة في الجزيرة، مشددا على ضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة.

وأضاف أن حقوق قبرص التركية تم تأكيدها منذ عام 1960، لكنها اغتصبت فيما بعد، مؤكدا على أن تركيا لن تسمح بإنكار حقوق القبارصة الأتراك.

وذكر أن الجانب التركي سيقدم مقترحات تعاون في الأيام المقبلة من شأنها تحسين التعاون بين شطري الجزيرة، لافتا إلى أن هذه المقترحات ستكون مهمة ليس فقط للجزيرة بل لاستقرار المنطقة بأكملها.