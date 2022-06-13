اليونان تسرع أعمال حفر الخنادق على حدودها مع تركيا

نشر موقع "Evros-news" اليوناني، مشاهد تظهر تسريع السلطات اليونانية أعمال حفر الخنادق على الحدود مع تركيا بهدف عرقلة عبور الدبابات.

وأوضح الموقع الإخباري أن خطة حفر الخنادق الرامية لعرقلة عبور الدبابات، تعود لعام 2010.

ولفت الموقع إلى أن السلطات اليونانية سرّعت أعمال حفر الخنادق بعد تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن أعمال حفر الخنادق على الحدود مع تركيا ستكتمل خلال أشهر قليلة.

وادعى أن "الخنادق ستلعب دورا مهما في عرقلة أي هجوم تركي محتمل على الأراضي اليونانية".

ومن المتوقع أن يبلغ طول الخندق ، الذي يقوم بحفره عناصر القوات المسلحة اليونانية، 135 كيلومترا وبعرض 32 مترا وعمق 7 أمتار.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا في الآونة الأخيرة على خلفية تسليح اليونان جزر بحر إيجة الشرقية، بدعوى أن تركيا تشكل "تهديدًا" على الجزر.

ويخالف تسليح الجزر المذكورة أحكام اتفاقيتي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة عليها.