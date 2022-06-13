تركيا تعيد 227 مهاجرا أفغانيا غير نظامي إلى بلدهم

أعادت السلطات التركية، الاثنين، 227 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وبحسب مصادر صحفية، تواصل مراكز الترحيل التابعة لمديريات الهجرة التركية، إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم.

وفي هذا الإطار، أعاد مركز الترحيل بولاية أغري (شرق) 227 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم في رحلة جوية، ليرتفع عدد الأفغان المرحلين من الولاية خلال 9 أيام إلى 1237.

ونقلت السلطات المهاجرين بواسطة حافلات إلى مطار الولاية وسط تدابير أمنية، قبل إعادتهم إلى العاصمة الأفغانية كابل.

وبهذا تكون تركيا قد أعادت 37 ألفا و121 مهاجرا أفغانيا منذ مطلع العام الجاري.