تشاوش أوغلو يؤكد الدفاع عن حقوق قبرص التركية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده تدافع عن حقوق جمهورية شمال قبرص التركية في إطار السياسة الخارجية المبنية على المبادرة والقيم الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره تحسين أرطغرل أوغلو بعاصمة قبرص التركية لفكوشا التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأوضح أن تركيا لا تهمل أبدا الدفاع عن حقوق شمال قبرص التركية، رغم انشغالها بمسائل عديدة على رأسها التوسط لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن موقف تركيا حيال حل الأزمة القبرصية واضح، مبينا أن أنقرة ترى الحل الأمثل في إقامة دولتين مستقلتين في الجزيرة.

من جانبه أعرب أرطغرل أوغلو، عن سعادته لاستضافة تشاوش أوغلو في بلاده.

وقال إن إنهاء الأزمة في الجزيرة لا يمكن دون إقامة دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة على أرضيهما.