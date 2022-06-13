وزير التجارة التركي يبحث مع نظيريه اللبناني والتشيكي سبل التعاون

عقد وزير التجارة التركي محمد موش اجتماعاً ثنائياً مع وزيري تجارة التشيك، ولبنان، بحثا خلاله سبل التعاون، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وتحدث موش عبر حسابه على "تويتر" الأحد، عن لقائه بوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، قائلاً : "ناقشنا التجارة الثنائية والاستثمارات والمقاولات، نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا مع لبنان".

وأضاف أنه التقى لاحقا بوزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا ، موضحاً أنهما ناقشا: "العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات وآلية الاقتصاد والتجارة المشتركة مع التشيك، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي" .

جدير بالذكر أن المؤتمر الذي سيستمر حتى 15 يونيو ، سيناقش من قبل وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ، دور المنظمة في مكافحة وباء كورونا وآثاره ، والزراعة ، وأزمة الغذاء ، الحرب في أوكرانيا ،ودعم صيد الأسماك، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

يشارك في المؤتمر ما يقرب من 100 وزير من 164 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، ويعد المؤتمر أهم حدث للمنظمة في السنوات الأربع والنصف الماضية.

وكان المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية عقد في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في ديسمبر 2017.