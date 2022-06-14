أردوغان: سنرسل القمر İMECE المحلي إلى الفضاء في يناير

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، يناير/كانون الثاني المقبل موعداً لإطلاق القمر الصناعي "İMECE" إلى الفضاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل دخول القمر الصناعي "توركسات 5B" الخدمة، بمقر شركة توركسات بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار الرئيس إلى أنّ القمر الصناعي "İMECE" تم تطويره من قبل مهندسين أتراك لأغراض الرصد.

كما لفت إلى انّ موعد إطلاق القمر الصناعي توركسات 6A سيكون في منتصف العام 2023.

وشدد الرئيس على أنّ الدفاع عن حقوق تركيا في الفضاء لا يمكن التهاون به، وأن تلك الحقوق لا تختلف عن مصالح تركيا في البر والبحر والجو.