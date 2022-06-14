أنقرة: نتخذ الإجراءات الأمنية في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية التركية، إن السلطات المختصة في البلاد تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الوزارة طانجو بيلغيتش، الثلاثاء، تعليقا على نشر بعض الدول تحذيرات سفر لمواطنيها المتواجدين في تركيا.

وقال بيلغيتش في هذا الخصوص: "يُعتقد أن هذه التحذيرات مرتبطة بتطورات ودوافع دولية مختلفة".

وشدد على أن تركيا بلد آمن، يواصل مكافحة الإرهاب بأكثر الطرق فعالية، من خلال عمليات أمنية داخل حدود البلاد وخارجها.

ولفت إلى أن النتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب واضحة للعيان.

وأردف قائلا: "بينما تواصل بلادنا كفاحها ضد الإرهاب دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية، فإنها تساهم أيضًا في أمن المجتمع الدولي، وهذا أمر معروف ويحظى بتقدير المجتمع الدولي".