الخطوط التركية تسيّر رحلات مباشرة إلى 4 مدن جديدة

أعلن بلال أكشي، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية، إطلاق الشركة رحلات مباشرة إلى 4 مدن جديدة واقعة في بلدان وقارات مختلفة.

وقال في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الشركة أطلقت رحلات مباشرة إلى مدينة تيفات، أبرز المدن السياحية والتاريخية في جمهورية الجبل الأسود.

وأشار إلى أن تيفات هي المدينة الثانية التي يتم إطلاق رحلات مباشرة لها في الجبل الأسود، وذلك بعد العاصمة بودغوريتشا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تسيير رحلات مباشرة أيضا إلى كلّ من بخارى (أوزبكستان)، وجنوب السودان، وسياتل (الولايات المتحدة).

وأفاد بأن الخطوط التركية باتت تطير إلى 129 دولة و340 نقطة حول العالم.

ونوه إلى أن الشركة تخطط لتسيير رحلات إلى وجهات جديدة خلال العام الحالي.