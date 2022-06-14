بعد التحذيرات الإسرائيلية لمواطنيها.. تركيا تؤكد أنها بلد "آمن"

في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة تركيا خشية من هجمات إيرانية تستهدف إسرائيليين، أكدت وزارة الخارجية التركية أن تركيا "بلد آمن".

وقالت الوزارة في بيان "أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا (...) تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل حدودها وخارجها" من دون ان تذكر إسرائيل.

واعتبرت أنقرة أن الدعوات إلى مغادرة تركيا مرتبطة بـ"تطورات على الساحة الدولية".

وأضافت الوزارة أن "الجهات المعنية تتخذ كل التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب".

وأعلنت طهران الثلاثاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقش "ضرورة مواصلة المشاورات القائمة بين البلدين" خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وحضّ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الإثنين المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تركيا على المغادرة "في أقرب وقت ممكن" خشية من هجمات إيرانية محتملة تستهدف إسرائيليين.

في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر لم تسمها أن عملاء إيرانيين خططوا لخطف إسرائيليين في تركيا قبل شهر. وأحبط المخطط بعدما نبهت إسرائيل أنقرة بشأن التهديد.

وقال لبيد في البيان "أود أن أشكر الحكومة التركية على جهودها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين"، من دون أن يقدم تفاصيل.

انخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات، لكن التوترات تصاعدت بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل.

وتركيا وجهة سياحية يقبل عليها الإسرائيليون لتمضية عطلهم حتى خلال الانقسام الدبلوماسي بين البلدين الذي امتد لأكثر من عقد.