تركيا.. استمرار تجهيز سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان"

تتواصل في ميناء طاش أوجو بولاية مرسين جنوبي تركيا، أعمال تجهيز سفينة التنقيب الرابعة التي أطلق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان اسم "عبد الحميد خان".

أعمال تجهيز سفينة التنقيب الرابعة التي وصلت تركيا يوم 19 مايو/ أيار الفائت قادمة من كوريا الجنوبية، تأتي قبيل بدء مهامها التنقيبية في المياه الإقليمية لتركيا.

وتم رسم العلم التركي على أحد طرفي السفينة، بينما يتم طلاء الطرف الآخر باللونين الأبيض والأحمر.

يذكر أن سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان" التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

وبالإضافة إلى كونها من الجيل السابع، فإن السفينة التي يبلغ طولها 238 مترًا وعرضها 42 مترًا ومزودة بنظام أمان مزدوج، ستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ستلعب السفينة التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، دورًا مهمًا في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.

وستكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12200 متر، طاقما مكونا من 200 شخص.