تشاوش أوغلو يبحث مع ستولتنبرغ قضية انضمام السويد وفنلندتا إلى الناتو

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ودار الحديث عن توسعة الحلف، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الثلاثاء.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو في 18 مايو/ أيار الماضي، وهو قرار حفزته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

والأحد، قال ستولتنبرغ "يجب أن نتصدى للمخاوف الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا حول تنظيم 'بي كي كي' الإرهابي".

وسبق أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.