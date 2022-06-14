قالن يجتمع مع ممثلين عن ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

شارك المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في اجتماع عقد في المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين مع ممثلين عن ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لبحث قضايا إقليمية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب قالن الثلاثاء، أن الاجتماع حضره مستشار السياسات الخارجية والأمنية الألماني ينس بلوتنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، ونظيره البريطاني ستيفان لوفغروف، والمدير العام للشؤون السياسية والأمنية بالخارجية الفرنسية فيليب اريرا.

وبحث الاجتماع قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المزمع عقدها في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري، وطلب السويد وفنلندا الانضمام للحلف، إضافة إلى تطورات الحرب الأوكرانية وعملية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، وقضايا بحري إيجة والمتوسط، فضلًا عن قضايا سوريا وأفغانستان وإيران.

وأكد قالن خلال الاجتماع أهمية تضامن الحلف في فترة تتواصل فيه التبعات العالمية للحرب الأوكرانية، وشدد على ضرورة إظهار موقف واضح دون تمييز ضد الإرهاب.

كما أوضح قالن أنه لا يمكن إحراز تقدم بخصوص طلبات السويد وفنلندا للانضمام للناتو دون اتخاذ خطوات ملموسة بخصوص التنظيمات الإرهابية، مبينًا أن تركيا لن تساوم على حقوقها المشروعة بشأن بحري إيجة والمتوسط.

وأكد أن تركيا ستواصل بعزم جهودها لإنتاج حلول دبلوماسية في الأزمات الإقليمية والعالمية.