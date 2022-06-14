مظاهرة لمناصري تنظيم بي كي كي الإرهابي أمام القنصلية التركية في أثينا

تظاهرت مجموعة داعمة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي أمام القنصلية التركية في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال مراسل الأناضول إن نحو 20 عضوًا من مجموعة "روفيكوناس" الفوضوية وقفت الإثنين أمام القنصلية التركية في أثينا ورموا منشورات كانت معهم في الشارع وحديقة القنصلية.

وأشار المراسل إلى عدم تدخل الشرطة ضد المتظاهرين الداعمين لـ"بي كي كي" الإرهابي، لافتًا إلى تفرقهم لاحقًا.

وطالبت السفارة التركية في أثينا السلطات اليونانية باتخاذ التدابير اللازمة لأجل عدم تكرار أعمال مماثلة.

وتقع القنصلية في أثينا في العاصمة اليونانية ومقاطعة بيرايوس (جنوب).

وفي 4 يوينو/حزيران الجاري، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة احتجاجا على السماح لمنظمة "بي كي كي" بالتظاهر قرب سفارة أنقرة في أثينا والتسهيلات التي توفرها بلاده للتنظيمات الإرهابية.

وأبلغت الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس، احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات الإرهابية التي تقوم تركيا بمكافحتها، مثل "بي كي كي-PKK" و"غولن-FETÖ" والتنظيمات اليسارية المتطرفة.