أردوغان: انضمام السويد وفنلندا للناتو مرتبط بخطوات تجاه مخاوفنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لن يكون هناك أي تقدم في عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، دون رؤية خطوات ملموسة من البلدين تجاه مخاوف أنقرة الأمنية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء، بين أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان، أن الرئيس أردوغان بحث مع أمين عام الناتو طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وشدد أردوغان على أنه لا يمكن إحراز تقدم في عملية الانضمام، دون رؤية خطوات ملموسة من كلا البلدين تلبي تطلعات تركيا المشروعة.

كما طالب بضرورة وجود التزامات مكتوبة تضمن تغييرا في نهج البلدين بشأن مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ستولتنبرغ إن السويد وفنلندا على استعداد للعمل مع تركيا بشأن مخاوفها الأمنية المشروعة بشأن الإرهاب.

وشدد في تصريح صحفي، على أن تركيا حليف مهم، وأن لديها مخاوف بشأن بعض القضايا المحددة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وسبق أن صرح أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.