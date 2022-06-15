أمين عام حلف الناتو يشدد على ضرورة أخذ مخاوف تركيا على محمل الجد

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على ضرورة أخذ مخاوف تركيا على محمل الجد، لأنها تواجه بالفعل تهديدات إرهابية خطيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، برفقة رؤساء وزراء 7 دول حليفة في الناتو، في مدينة لاهاي الهولندية.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنهم ناقشوا خلال المأدبة الحاجة إلى استعداد قتالي أقوى، ومزيد من الاستثمار في الدفاع والحاجة إلى زيادة الاستثمار لتعزيز التمويل المشترك للحلف.

ولفت إلى أن زيارتيه إلى السويد وفنلندا سارتا بشكل إيجابي، معربًا عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدولتين بخصوص تبديد مخاوف تركيا بما فيها مكافحة إرهاب "بي كي كي".

وأضاف: "علينا أخذ المخاوف التي أعرب عنها الرئيس رجب طيب أردوغان على محمل الجد لأن تركيا تواجه بالفعل تهديدات إرهابية خطيرة، وإذا كان لدى حليف مهم مثل تركيا مخاوف، فسنجلس ونتحدث ونجد حلاً".

بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن بلاده ستعمل على إيجاد حل لمسألة انضمام السويد وفنلندا للحلف قبل وبعد قمة الناتو في مدريد المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وأعرب عن ثقته بأن السويد وفنلندا ستنضمان إلى الناتو في نهاية المطاف عبر تبديد مخاوف تركيا.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو في 18 مايو/ أيار الماضي، وهو قرار حفزته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومؤخرا، قال ستولتنبرغ "يجب أن نتصدى للمخاوف الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا بشأن تنظيم 'بي كي كي' الإرهابي".

وسبق أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.