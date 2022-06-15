الميزانية العامة التركية تحقق فائضا في مايو بلغ 143.9 مليار ليرة

حققت الميزانية العامة التركية في مايو/ أيار الماضي فائضا بلغ 143.9 مليار ليرة (نحو 8.41 مليارات دولار).

وأوضحت وزارة الخزانة والمالية في بيان، الأربعاء، أن فائض الميزانية العامة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو 2022، باستثناء مدفوعات الفوائد، بلغ 246 مليارا و504 ملايين ليرة (نحو 14.5 مليار دولار).

وأضافت أن نفقات الميزانية بين يناير ومايو الماضيين، بلغت 959.8 مليار ليرة (نحو 56.41 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات تريليونا و84.4 مليار ليرة (نحو 62.8 مليار دولار).

وأشارت أن إيرادات الميزانية العامة في مايو الماضي ارتفعت 203.9 بالمئة، محققة 317 مليارا و753 مليون ليرة (نحو 18.64 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من 2021، فيما زادت النفقات 47.3 بالمئة مسجلة 173 مليارا و777 مليون ليرة (نحو 10.17 مليارات دولار).