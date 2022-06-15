تركيا تعيد كتابة اسم الناقل الوطني الخطوط الجوية التركية باللغة التركية

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، تغيير اسم شركة النقل الوطنية في البلاد، وقال أنه من الآن فصاعداً سيتم تسجيل اسم الخطوط الجوية التركية باللغة التركية أو " تركيا هوا يولّاري" على طائراتنا بدلاً من الانكليزية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعي أنقرة لإعادة تسمية البلاد وفصل اسمها اللاتيني turkey عما معناه بلغات أخرى "طائر أو ديك رومي" أو بعض الدلالات السلبية المرتبطة به.

وأرسلت أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر، خطاباً إلى الأمم المتحدة سجلت فيه رسمياً اسم الدولة بـ Türkiyeكما يُكتب ويُنطق باللغة التركية، بدل اسم "تركيا" الذي أطلق عام 1923 بعد إعلان استقلالها.

ودعا الرئيس أردوغان في ديسمبر/كانون الأول، إلى استخدام اسم Türkiye لتقديم الثقافة والقيم التركية بشكل أفضل، بما في ذلك المطالبة باستخدام "صنع في تركيا" على المنتجات المصدرة. كما بدأت الوزارات التركية باستخدام Türkiye في الوثائق الرسمية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومة أيضاً مقطع فيديو ترويجياً كجزءٍ من محاولاتها لتغيير اسمها باللغة الإنجليزية. ويُظهر الفيديو سائحين من جميع أنحاء العالم وهم يقولون Hello Türkiye في وجهات شهيرة.

وقالت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية إنها أطلقت الحملة للترويج بشكل أكثر فعالية لاستخدام Türkiye كاسم وطني ودولي للبلاد على المنصات الدولية بدلاً من Turkey.

وبدأت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسمياً استخدام Türkiye كما قامت بعض الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى التي تزور أنقرة بإجراء هذا التغيير.